Россиянина задержали в Турции по обвинению в изнасиловании официантки

В турецком городе Милясе (провинция Мугла) гражданина России задержали после жалобы официантки. Работавшая в отеле, где остановился турист, девушка заявила в полицию об изнасиловании, передаёт TGRT Haber.
Muğla'da Rus turist cinsel saldırı iddiasıyla tutuklandıhttps://t.co/vcAUXM4J4R pic.twitter.com/B646r97PIX— TGRT Haber (@tgrthabertv) August 30, 2020
Как уточняется, после процедур в жандармерии состоялось судебное заседание. На нём было вынесено решение об аресте мужчины по обвинению в сексуальном насилии.
Россиянин изнасиловал одну женщину, чтобы доказать верность другойСама ревнивица при этом держала жертву за волосы и избивала.
Ранее в Бельгии россиянина заподозрили в изнасиловании и убийстве дочери.