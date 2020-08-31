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Россиянина задержали в Турции по обвинению в изнасиловании официантки

Мужчина приехал в республику в отпуск.

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Фото © Twitter / tgrthabertv

В турецком городе Милясе (провинция Мугла) гражданина России задержали после жалобы официантки. Работавшая в отеле, где остановился турист, девушка заявила в полицию об изнасиловании, передаёт TGRT Haber.

Как уточняется, после процедур в жандармерии состоялось судебное заседание. На нём было вынесено решение об аресте мужчины по обвинению в сексуальном насилии.

Россиянин изнасиловал одну женщину, чтобы доказать верность другой

Сама ревнивица при этом держала жертву за волосы и избивала.

Ранее в Бельгии россиянина заподозрили в изнасиловании и убийстве дочери.

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