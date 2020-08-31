Путин позвонил уходящему в отставку Абэ и поблагодарил за совместную работу

Президент России Владимир Путин позвонил премьер-министру Японии Синдзо Абэ, который несколько дней назад заявил о намерении покинуть пост, и поблагодарил за совместную работу и большой вклад в развитие двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба российского лидера.

Глава японского правительства в свою очередь высоко оценил многолетнее взаимодействие с президентом России.

Отмечается, что обе стороны подчеркнули важность продолжения усилий по укреплению добрососедства между странами в интересах жителей государств, а также безопасности и стабильности всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее СМИ сообщали о намерении Абэ позвонить Путину, однако разговор состоялся по инициативе российской стороны.