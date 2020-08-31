Омича приговорили к 12 годам тюрьмы за убийство сутулившегося пасынка

Житель Омска приговорён судом к колонии строгого режима за убийство своего пасынка, сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, 30-летний мужчина решил наказать семилетнего сына сожительницы, который, делая уроки, не держал ровно спину. Он ударил мальчика ремнём, а затем схватил за ворот рубашки и за пояс, поднял и стал трясти. Так он пытался успокоить ребёнка. После этого он бросил ребёнка на диван.

— В результате противоправных действий обвиняемого наступила смерть мальчика от удушья, — пишет ведомство.

Когда его сожительница вернулась домой, мужчина сказал ей, что мальчик спит. Затем он убежал из дома и неделю скрывался в лесу от сотрудников правоохранительных органов. После задержания он признал вину, суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.