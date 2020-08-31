"Динамо" узнало своего соперника в квалификации Лиги Европы

Московское "Динамо" сыграет с "Локомотивом" из Тбилиси во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Это определилось по результатам жеребьёвки. Матч состоится 17 сентября в Грузии. Игра пройдёт без зрителей.
«Динамо» сыграет с «Локомотивом» Тбилиси» во 2-м раунде квалификации Лиги Европы на выезде.— ФК «Динамо» Москва (@FCDM_official) August 31, 2020
Матч пройдёт 17 сентября. pic.twitter.com/d539ZSqwWr
Напомним, что по итогу прошлого сезона подопечные Кирилла Новикова спустя пять лет вернулись в еврокубки.