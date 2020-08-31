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"Динамо" узнало своего соперника в квалификации Лиги Европы

Матч бело-голубых состоится на выезде.

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Фото © ФК "Динамо"

Московское "Динамо" сыграет с "Локомотивом" из Тбилиси во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Это определилось по результатам жеребьёвки. Матч состоится 17 сентября в Грузии. Игра пройдёт без зрителей.

Напомним, что по итогу прошлого сезона подопечные Кирилла Новикова спустя пять лет вернулись в еврокубки.

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