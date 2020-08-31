Италия для русских. Инструкция для Миранчука: как наши футболисты зажигали в Серии А

Игорь Шалимов, 136 матчей и 25 голов

Шалимов в "Интере". Фото © ТАСС / Игорь Уткин

Сейчас Игорь Шалимов известен по большей части как одиозный тренер, который не может похвастаться серьёзными достижениями, но за словом в карман обычно не лезет. Однако в 90-е он был настоящей звездой чемпионата Италии по футболу! Шалимов стал нашим первопровоходцем в Италии: он приехал из "Спартака" в скромную "Фоджу", в первый же сезон наколотил девять голов и получил кучу авансов. Его называли и лучшим легионером Серии А, и даже лучшим игроком сезона.

В то время проваливший сезон "Интер" решил устроить перестройку и главную ставку сделал на умнейшего русского полузащитника. Шалимов переехал в Милан примерно за 12 миллионов евро. С учётом инфляции сейчас этот трансфер считается одним из самых дорогих за всю историю — почти 170 миллионов евро в пересчёте на современный лад. Ставка оправдалась: Шалимов снова забил девять голов, а "Интер" выиграл серебро.

Дальше всё стало сложнее. Шалимов отжигал не только на поле, но и в ночных клубах Милана, в отпуске тусил в Нью-Йорке с Наоми Кэмпбелл. В клубе на него перестали рассчитывать, и изменение отношения к нему разъедало футболиста изнутри. Он на полтора года сгонял в Германию и Швейцарию, а затем вернулся доигрывать в Серию А, где уже не был так крут, как в самом начале. В качестве тёплых воспоминаний о тех временах у Шалимова остался только Кубок УЕФА 1994 года, выигранный в чёрно-синей футболке "Интера".

Игорь Колыванов, 164 матча и 44 гола

Колыванов приехал на Новый год в Москву из Фоджи. Фото © ТАСС / Игорь Уткин

Если Шалимов — первый русский легионер в Италии, то Колыванов — самый результативный. Они переехали в Серию А практически одновременно, причём Колыванов — в статусе лучшего бомбардира последнего союзного футбольного чемпионата. В "Фодже" он забивал гораздо меньше, но был не менее полезен, чем Шалимов. Характерно, что его тоже хотел купить "Интер", но переходу Колыванова помешали тяжёлая травма и долгое восстановление.

В итоге итальянская карьера Колыванова получилась, быть может, менее яркой, зато более стабильной: он по пять лет отыграл в "Фодже" и в "Болонье", запомнившись болельщикам обеих команд как невероятный трудяга, который на поле всегда делал чуть больше, чем от него ждали. В 1998 году выиграл с "Болоньей" Кубок Интертото.

Дмитрий Аленичев, 43 матча и 2 гола

Аленичев празднует подписание контракта с "Ромой". Фото © ТАСС / Игорь Уткин

Аленичев — один из лучших российских легионеров за всю историю, однако на Италию пришёлся на самый лучший период его карьеры. Он уезжал из "Спартака" в "Рому" в статусе главной звезды чемпионата России, римляне отвалили за него восемь миллионов евро — солидная сумма для конца 90-х. Однако заиграть в Италии Аленичев за два года так и не смог.

Аленичев жаловался, что стиль "Ромы" слишком отличается от спартаковского: здесь больше используют навесы, а не "стеночки и забегания". Да и тренер отдавал предпочтения полузащитникам, которые много отрабатывают в обороне. Переход в "Перуджу" тоже не помог — Дмитрий не блистал и там. Чем Италия помогла Аленичеву, так это тем, что именно здесь его заметили скауты "Порту". В составе португальского гранда российский футболист стал звездой, выиграв Кубок УЕФА и Лигу чемпионов под руководством Жозе Моуринью.

Игорь Симутенков, 59 матчей, 13 голов

Симутенков оказался в Италии в совсем юном возрасте: он перешёл из "Динамо" в "Реджану" в 21 год. Но из этого трансфера не получилась история о долгой и успешной карьере: нападающий хоть и регулярно забивал, но его команда периодически вылетала в низший дивизион. Переход в "Болонью" к Игорю Колыванову ситуацию не спас: форвард получил травму и отыграл за клуб всего 14 матчей.

Кто из наших ещё ездил в Италию?

Омари Тетрадзе попробовал свои силы в "Роме", но сыграл за столичный клуб всего 15 раз — потом на его место купили легендарного Кафу.

Андрей Канчельскис приехал в "Фиорентину" после успешной карьеры в Англии, но повторить британских достижений уже не сумел.

Руслан Нигматуллин хотел постепенно построить европейскую карьеру, перейдя в скромную "Верону", но ход не оправдался: его просто не выпускали на поле.

Виктор Будянский начинал карьеру в "Ювентусе", но в 25 лет завершил её, оказавшись не нужным даже "Химкам".