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"Краснодар" и "Ростов" разошлись миром в южном дерби

6-й тур Российской премьер-лиги оказался богат на ничейные исходы матчей.

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"Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью, обменявшись голами — 1:1. У ростовчан отметился Матиас Норманн, а у "быков" — Маркус Берг.

Ранее ЦСКА разгромил "Ахмат" (3:0), "Рубин" сыграл вничью с "Тамбовом" (2:2), а матч "Сочи" — "Урал" завершился со счётом 0:0.

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Сама игра завершилась безголевой ничьей.

Теперь в чемпионате России будет небольшой перерыв, связанный с выступлением национальных команд в Лиге наций.

РПЛ. 6-й тур

"Краснодар" — "Ростов" — 1:1

Голы: Норманн 64' (0:1), Берг 72' (1:1)

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