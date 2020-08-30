"Краснодар" и "Ростов" разошлись миром в южном дерби

"Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью, обменявшись голами — 1:1. У ростовчан отметился Матиас Норманн, а у "быков" — Маркус Берг.
Ранее ЦСКА разгромил "Ахмат" (3:0), "Рубин" сыграл вничью с "Тамбовом" (2:2), а матч "Сочи" — "Урал" завершился со счётом 0:0.
Миранчук попрощался с фанатами "Локомотива" после матча с "Зенитом" — видеоСама игра завершилась безголевой ничьей.
Теперь в чемпионате России будет небольшой перерыв, связанный с выступлением национальных команд в Лиге наций.
РПЛ. 6-й тур
"Краснодар" — "Ростов" — 1:1
Голы: Норманн 64' (0:1), Берг 72' (1:1)