"Краснодар" и "Ростов" разошлись миром в южном дерби

"Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью, обменявшись голами — 1:1. У ростовчан отметился Матиас Норманн, а у "быков" — Маркус Берг.

Ранее ЦСКА разгромил "Ахмат" (3:0), "Рубин" сыграл вничью с "Тамбовом" (2:2), а матч "Сочи" — "Урал" завершился со счётом 0:0.

Теперь в чемпионате России будет небольшой перерыв, связанный с выступлением национальных команд в Лиге наций.