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Конфликтовавший с Дзюбой Соболев вызван в сборную России на матчи Лиги наций

Он заменит травмированного форварда тульского "Арсенала" Луценко.

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Фото © Twitter / ФК "Спартак-Москва"

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев и полузащитник "Динамо" Даниил Фомин вызваны в сборную России, сообщает пресс-служба национальной команды.

Игроки заменят травмированного форварда тульского "Арсенала" Евгения Луценко и хавбека "Монако" Александра Головина.

"Пообщаемся с Черчесовым и Дзюбой". Соболев — о невызове в сборную России

Нападающий "Спартака" прокомментировал конфликтную ситуацию.

Если честно, я уже уехал за город отдыхать: после матча в команде дали несколько выходных. Мне позвонили, сказали, что я вызван. Я сразу собрался и поехал, было неожиданно, очень рад, — отметил Соболев.

Московский клуб поздравил своего игрока с вызовом в национальную команду.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что Соболева не вызвали в национальную команду из-за конфликта с её капитаном — нападающим "Зенита" Артёмом Дзюбой. После этого игроки созвонились и уладили непонимания.

Сборная России 3 сентября в Москве сыграет с командой Сербии на стадионе "ВТБ-арена", а 6-го числа в Будапеште встретится со сборной Венгрии. Игры пройдут в рамках Лиги наций.

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