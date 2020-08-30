Конфликтовавший с Дзюбой Соболев вызван в сборную России на матчи Лиги наций

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев и полузащитник "Динамо" Даниил Фомин вызваны в сборную России, сообщает пресс-служба национальной команды.

Игроки заменят травмированного форварда тульского "Арсенала" Евгения Луценко и хавбека "Монако" Александра Головина.

— Если честно, я уже уехал за город отдыхать: после матча в команде дали несколько выходных. Мне позвонили, сказали, что я вызван. Я сразу собрался и поехал, было неожиданно, очень рад, — отметил Соболев.

Московский клуб поздравил своего игрока с вызовом в национальную команду.

⚡️ Нападающий «Спартака» Александр Соболев вызван в сборную России для подготовки к матчам Лиги наций против Сербии и Венгрии!



Поздравляем Сашу с заслуженным попаданием в @TeamRussia 🇷🇺 pic.twitter.com/pInzu915iX — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 30, 2020

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что Соболева не вызвали в национальную команду из-за конфликта с её капитаном — нападающим "Зенита" Артёмом Дзюбой. После этого игроки созвонились и уладили непонимания.