Изнасиловавший и убивший школьницу следователь несколько лет дружил с семьёй второй жертвы

Бывший следователь прокуратуры из Иркутской области Алексей Т., которого обвиняют в изнасиловании и убийстве школьницы тринадцатилетней давности, несколько лет общался и дарил подарки семье новой жертвы. Экс-правоохранитель после задержания сознался в трёх изнасилованиях одной и той же несовершеннолетней. Как оказалось, девочка была дочерью его "друга". Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, семьёй несовершеннолетней Алексей познакомился, когда работал адвокатом в Балаганске. К нему обратилась супружеская пара с просьбой помочь в деле о мошенничестве — обналичивание и нецелевое использование материнского капитала. После совместной работы общение пары и Алексея не прекратилось: бывший следователь стал часто приезжать в гости и привозить дорогие подарки и алкоголь.

Экс-правоохранитель продолжал навещать семью и после того, как мать лишили родительских прав, а девочку с младшим братом оставили с отцом. Источник утверждает, что с 2017 года по май 2020 года Алексей несколько раз насиловал школьницу. При этом её родитель до сих пор ничего не знает об этих ужасных событиях.

Девочке сейчас 16 лет, а изнасилования начались, когда ей было 13. Как стало известно Лайфу, семья состоит на учёте как неблагополучная, отец не работает, любит выпить и постоянно скрывается от коллекторов.