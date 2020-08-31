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Стало известно, у кого из россиян самый стойкий иммунитет к коронавирусу

Обнародованы итоги исследования, проведённого в 11 регионах страны.

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Фото © Pixabay

Популяционный иммунитет к коронавирусу составил более 20% по результатам исследования, проведённого в 11 регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что максимальный уровень коллективного иммунитета выявили у детей дошкольного и раннего дошкольного возраста — 1–13 лет. Здесь показатели в 1,3–2,1 раза превышают средние значения.

Также наибольший уровень популяционного иммунитета у работников здравоохранения и образования.

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По словам главы Роспотребнадзора, ситуация с CoViD-19 в России стабилизирующаяся, а эпидемиологический процесс управляемый.

С 31 августа стартует второй этап исследования по оценке коллективного иммунитета к CoViD-19. Он начнётся в четырёх регионах — Санкт-Петербурге, Ленинградской и Тюменской области, а также Хабаровском крае. В дальнейшем он распространится и на другие субъекты.

Ранее глава Минздрава назвал сроки начала поставок вакцины от коронавируса большими партиями.

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