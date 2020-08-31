"Лучше болеть, чем умирать". Эпидемиолог оценил опасность нового штамма коронавируса

С выявленным индонезийскими учёными штаммом коронавируса связывают меньшую летальность. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Вирусолог напомнил, что другие штаммы SARS-CoV-2 так же заразны и обращать внимание нужно не на эту особенность вируса. По словам Альтштейна, влияние мутаций на биологические свойства инфекции пока не ясно.

— Этот штамм неплохой. Лучше болеть, чем умирать, — сказал доктор медицинских наук.

Альтштейн указал, что летальность снижается по мере развития эпидемии. Так, в странах Западной Европы она ранее находилась на уровне 10–15%, сейчас речь идёт об 1%. В России показатель держится в районе 1,5–2%.