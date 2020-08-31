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"Лучше болеть, чем умирать". Эпидемиолог оценил опасность нового штамма коронавируса

Летальность снижается по мере развития ситуации вокруг CoVID-19.

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С выявленным индонезийскими учёными штаммом коронавируса связывают меньшую летальность. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Вирусолог напомнил, что другие штаммы SARS-CoV-2 так же заразны и обращать внимание нужно не на эту особенность вируса. По словам Альтштейна, влияние мутаций на биологические свойства инфекции пока не ясно.

Этот штамм неплохой. Лучше болеть, чем умирать, — сказал доктор медицинских наук.

Более быстрый и заразный. Учёные в Индонезии обнаружили мутировавший штамм коронавируса

Именно с ним специалисты связывают рост заболеваемости в стране.

Альтштейн указал, что летальность снижается по мере развития эпидемии. Так, в странах Западной Европы она ранее находилась на уровне 10–15%, сейчас речь идёт об 1%. В России показатель держится в районе 1,5–2%.

Напомним, общее число случаев коронавируса, выявленных в мире, превысило 25 миллионов.

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