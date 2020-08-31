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Москвич расстрелял авто водителя Управделами президента РФ — видео

Мужчина понял, что произошло, лишь когда заднее стекло машины рассыпалось.

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Видео © LIFE SHOT

Житель Москвы устроил стрельбу по автомобилю водителя Управделами президента России. Инцидент произошёл накануне вечером в центре города на Краснопрудной улице, куда Юрий Артанов приехал за супругой и ребёнком. Видео с камер наблюдения оказалось в распоряжении Лайфа.

Семья вышла к мужчине не сразу, поэтому он решил сделать перекур. Как видно на кадрах, мужчина ходил вокруг машины. В это время кто-то начал стрелять по авто из окна ближайшего дома, "странные звуки" напрягли Юрия, однако он понял, что произошло, лишь когда сел в машину — её заднее стекло рассыпалось от пули.

В Подмосковье киллер расстрелял автомобиль бизнесмена

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия.

Подозреваемого в стрельбе уже задержали. Правоохранители выясняют его мотивы. По словам полицейских, последние несколько месяцев в том районе жалуются на людей, выбрасывающих или выливающих что-то из окон.

Ранее в Подольске водитель квадроцикла открыл стрельбу по детям и попал на видео.

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