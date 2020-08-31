В Минздраве назвали сроки массовой вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса начнётся в России после ноября-декабря. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

— Массовый охват вакцинацией планируется после ноября-декабря, — сказал он.

Мурашко отметил, что для людей, которые находятся в группе риска по CoViD-19, вакцина в небольших объёмах уже начнёт поступать в сентябре.