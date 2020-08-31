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В Минздраве назвали сроки массовой вакцинации от коронавируса

Первыми препарат получат люди, находящиеся в группе риска.

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Фото © Pixabay

Массовая вакцинация от коронавируса начнётся в России после ноября-декабря. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Массовый охват вакцинацией планируется после ноября-декабря, — сказал он.

Мурашко отметил, что для людей, которые находятся в группе риска по CoViD-19, вакцина в небольших объёмах уже начнёт поступать в сентябре.

Российская вакцина "Спутник V" начала поступать в гражданский оборот

В сентябре в РФ появится второй препарат от коронавируса.

Ранее Лайф сообщал, что у же в сентября начнутся поставки вакцины от коронавируса большими партиями.

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