В Минздраве назвали сроки массовой вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса начнётся в России после ноября-декабря. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
— Массовый охват вакцинацией планируется после ноября-декабря, — сказал он.
Мурашко отметил, что для людей, которые находятся в группе риска по CoViD-19, вакцина в небольших объёмах уже начнёт поступать в сентябре.
Российская вакцина "Спутник V" начала поступать в гражданский оборотВ сентябре в РФ появится второй препарат от коронавируса.
Ранее Лайф сообщал, что у же в сентября начнутся поставки вакцины от коронавируса большими партиями.