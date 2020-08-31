Подростка, найденного полуживым в подмосковном лесу, бросил умирать его друг

Подросток, которого в ночь на 30 августа нашли в лесополосе под Наро-Фоминском, оказался зацепером, а в безлюдном месте его бросил друг. 12-летний Максим с товарищем решили проехать на электричке нестандартным способом, но потерпевший не удержался и упал на пути, получив множество травм.

Как выяснил Лайф, мать мальчика забила тревогу 28 августа, когда её сын не вернулся домой от приятеля, у которого оставался на ночь. Оказалось, что подростки решили прокатиться на пригородном поезде зацепом. Когда состав проезжал посёлок Александровка Наро-Фоминского района, Максим сорвался и упал. Его приятель испугался и решил никому ничего не говорить. В беседе с полицейскими парень постоянно путался в показаниях и только спустя сутки набрался храбрости и рассказал, при каких обстоятельствах в последний раз видел Максима.

Как пояснили в школе, Максим учится по адаптивной программе. Подростка там охарактеризовали как тихого и воспитанного. Мать мальчика считает, что причиной случившегося стало влияние нового приятеля, с которым Максим решился проехать на хвосте электрички.

Напомним, после госпитализации врачи детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом костей таза, перелом обеих лодыжек, ушибы грудной клетки и шейного позвонка, а также раны кистей.