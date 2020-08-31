Вице-премьер Трутнев вылечился от коронавируса

Вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев вылечился от коронавирусной инфекции и вернулся к работе в Белом доме, сообщил его помощник Тимур Чернышёв.
Он уточнил, что перед выходом на работу в здание правительства Трутнев сдавал анализы на наличие CoViD-19 в организме. По словам Чернышёва, результаты трёх тестов были отрицательными.
Переболевший коронавирусом глава Минэнерго вернулся в офисТри теста на наличие инфекции в организме были отрицательными.
Напомним, о заражении Трутнева коронавирусом стало известно 12 августа. Тогда его помощник Тимур Чернышёв сообщил, что вице-премьер сдал положительный анализ на наличие инфекции в организме.