Лук в России подорожал почти на треть

В России за время карантина репчатый лук подорожал на 30%. В марте продукт можно было приобрести за 29,6 рубля, а в июне цена на него составляла уже 38,5 рубля, передаёт NEWS.ru со ссылкой на данные Росстата.

В начале лета дешевле всего лук продавали в Дагестане (27,8 рубля), Омской (29,3 рубля) и Томской (30,5 рубля) областях. Наиболее высокие цены на корнеплод были зафиксированы на Чукотке (161,5 рубля), в Магаданской области (71,7 рубля) и Камчатском крае (62,5 рубля).

Как отмечается, некоторые жители России продолжают скупать этот продукт, несмотря на подорожание. Они верят, что лук убережёт от инфекций, но такой подход может быть неэффективным.

— Прежде чем использовать какие-то средневековые методы лечения, нужно знать исходное состояние организма. И вообще лучше обратиться к врачу, — пояснила врач Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих.

По словам специалиста, употребление лука нанесёт вред организму людей, у которых в результате заражения коронавирусом пострадали печень и почки.