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"Коварное заболевание". Мэра Краснодара госпитализировали с коронавирусом — видео

Первышов отметил, что был осторожен и соблюдал все рекомендации специалистов.

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Видео © Официальный телеграм-канал Евгения Первышова

Мэр Краснодара Евгений Первышов заразился CoViD-19 и попал в больницу. Чиновник признался, что вирус его "подкараулил", несмотря на использование медицинских масок и антисептиков, и назвал заболевание "коварным".

Сегодня госпитализирован, нахожусь в больничной палате. Буду стараться рассказывать о том, как проходит, протекает заболевание, рассказывать о методике лечения. Ну и, конечно же, обращаюсь к жителям города Краснодара: берегите себя, соблюдайте все рекомендации, которые сегодня вырабатываются штабом Роспотребнадзора, — сказал градоначальник в видеообращении, которое разместил в своём телеграм-канале.

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Три недели он работал в дистанционном формате.

Напомним, в Краснодаре до 3 сентября действует режим повышенной готовности. Несмотря на это, местные жители устроили дискотеку под открытым небом, перекрыв движение.

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