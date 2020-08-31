"Коварное заболевание". Мэра Краснодара госпитализировали с коронавирусом — видео

Мэр Краснодара Евгений Первышов заразился CoViD-19 и попал в больницу. Чиновник признался, что вирус его "подкараулил", несмотря на использование медицинских масок и антисептиков, и назвал заболевание "коварным".

— Сегодня госпитализирован, нахожусь в больничной палате. Буду стараться рассказывать о том, как проходит, протекает заболевание, рассказывать о методике лечения. Ну и, конечно же, обращаюсь к жителям города Краснодара: берегите себя, соблюдайте все рекомендации, которые сегодня вырабатываются штабом Роспотребнадзора, — сказал градоначальник в видеообращении, которое разместил в своём телеграм-канале.