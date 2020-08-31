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Метеорологи рассказали, какую погоду ждать москвичам на День города

На праздничные дни выпадает период смены антициклонов.

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Фото © ТАСС / Житенев Артем

В первые выходные сентября, когда Москва будет праздновать День города, в столице пройдут небольшие дожди. В субботу, 5 сентября, ожидаются небольшие осадки, а в воскресенье погода улучшится. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Следующие порции небольшого дождя ожидаются в Москве в субботу при смене антициклонов. Новый антициклон будет определять погоду и в воскресенье, там не ожидается существенных осадков, — рассказала синоптик в беседе с РИА "Новости".

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Однако многим даже такое тепло покажется прохладным на фоне экстремальной жары в последний день лета.

Позднякова добавила, что температурный фон в столице в оба дня будет сохраняться в районе 19–24 градусов, но вместе с антициклоном сменится и ветер, который уже в воскресенье подует с севера.

Ранее климатолог отверг возможную связь жаркого лета и холодной зимы, заявив, что зависимости между временами года нет, а наука не способна предсказывать с 90%-ной вероятностью суровую или же, наоборот, тёплую зиму за три месяца до её наступления.

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