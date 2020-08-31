Метеорологи рассказали, какую погоду ждать москвичам на День города

В первые выходные сентября, когда Москва будет праздновать День города, в столице пройдут небольшие дожди. В субботу, 5 сентября, ожидаются небольшие осадки, а в воскресенье погода улучшится. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

— Следующие порции небольшого дождя ожидаются в Москве в субботу при смене антициклонов. Новый антициклон будет определять погоду и в воскресенье, там не ожидается существенных осадков, — рассказала синоптик в беседе с РИА "Новости".

Позднякова добавила, что температурный фон в столице в оба дня будет сохраняться в районе 19–24 градусов, но вместе с антициклоном сменится и ветер, который уже в воскресенье подует с севера.