На Украине отменили местные выборы на подконтрольных территориях Донбасса

Центризбирком Украины принял решение об отмене очередных местных выборов на части подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.

— Проанализировав информацию, предоставленную Донецкой и Луганской военно-гражданскими администрациями, комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов этих областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, — говорится в сообщении.

В пресс-службе ЦИК отметили, что выборы не состоятся на территории десяти общин Донецкой области: Светлодарской, Торецкой, Волновахской, Ольгинской, Угледарской, Мирненской, Сартанской, Авдеевской, Марьинской и Очеретинской. В Луганской области выборов не будет в Горской, Лисичанской, Попаснянской, Северодонецкой, Нижнетепловской, Станично-Луганской, Широковской и Счастьинской общинах.

Представители ЦИК Украины подчеркнули, что решение об отмене выборов на этих территориях принято из-за близости данных районов к линии фронта.

Ранее депутаты Рады приняли решение о проведении местных выборов 25 октября. Они пройдут на всей территории Украины, за исключением Донецкой и Луганской областей. Как отметили в Киеве, выборы в Донбассе "будут назначены в установленном отдельным законом порядке при восстановлении полного контроля Украины над государственной границей, при восстановлении конституционного строя и правопорядка, при соблюдении безопасности в регионе, разоружения военных формирований, вывода техники". А на подконтрольной Киеву территории Донбасса будут продолжать свою работу военно-гражданские администрации.