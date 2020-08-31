"Добросвинский". Ефремов на суде нашёл, как задеть известного адвоката

Актёр Михаил Ефремов, которого судят за смертельное ДТП в центре столицы, разругался с адвокатом потерпевшей стороны.
Перепалка артиста с адвокатом Александром Добровинским началась после того, как Ефремов пожелал тому встретиться с ветеранами войны в Донбассе, потому что один из свидетелей по делу об аварии, Александр Кобец, якобы там воевал.
— Это полный Кобец, — сказал в ответ Добровинский, проходя мимо актёра.
— Добросвинский, я правильно подтверждаю? — парировал Ефремов. На это отреагировала судья, сделав актёру замечание, которое занесли в протокол.
Ефремов заявил, что никогда не садился пьяным за руль, и попросил суд выполнить его "последнее желание"Он добавил, что раньше всегда садился исключительно на пассажирское место.
Напомним, 8 июня внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний через несколько часов после этого умер на больничной койке.
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