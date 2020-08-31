"Добросвинский". Ефремов на суде нашёл, как задеть известного адвоката

Актёр Михаил Ефремов, которого судят за смертельное ДТП в центре столицы, разругался с адвокатом потерпевшей стороны.

Перепалка артиста с адвокатом Александром Добровинским началась после того, как Ефремов пожелал тому встретиться с ветеранами войны в Донбассе, потому что один из свидетелей по делу об аварии, Александр Кобец, якобы там воевал.

— Это полный Кобец, — сказал в ответ Добровинский, проходя мимо актёра.

— Добросвинский, я правильно подтверждаю? — парировал Ефремов. На это отреагировала судья, сделав актёру замечание, которое занесли в протокол.