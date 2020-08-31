Свидетель по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова Андрей Гаев заявил, что после ДТП 8 июня артист вылез из внедорожника со стороны пассажирского сиденья. По словам свидетеля, волосы актёра были взъерошены, а сам он чесал шею.
— Он вышел, видно по нему, что он непонятный, даже не нетрезвый, а сонный. Выглядел будто напился, тебя разбудили вот так (показал, как будят руками по щекам. — Прим. Лайфа) и говорят "иди работай", — сказал Гаев на заседании в Пресненском суде Москвы.
Свидетель утверждает, что спустя несколько секунд узнал в человеке, вышедшем из машины, заслуженного артиста России.
Утверждавший об отсутствии Ефремова за рулём машины подслеповатый свидетель прошёл проверку на полиграфе31 августа суд возобновит рассмотрение дела артиста.
Напомним, 8 июня актёр выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил множество травм и через несколько часов после аварии умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Защита актёра настаивает на том, что во время аварии за рулём находился не Ефремов.
Ефремов заявил, что никогда не садился пьяным за руль, и попросил суд выполнить его "последнее желание"Он добавил, что раньше всегда садился исключительно на пассажирское место.
ДТП с Михаилом Ефремовым
Ещё один свидетель по делу о ДТП с Ефремовым заявил, что актёр вышел из авто с пассажирской стороны
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