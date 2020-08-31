Ещё один свидетель по делу о ДТП с Ефремовым заявил, что актёр вышел из авто с пассажирской стороны

Свидетель по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова Андрей Гаев заявил, что после ДТП 8 июня артист вылез из внедорожника со стороны пассажирского сиденья. По словам свидетеля, волосы актёра были взъерошены, а сам он чесал шею.

— Он вышел, видно по нему, что он непонятный, даже не нетрезвый, а сонный. Выглядел будто напился, тебя разбудили вот так (показал, как будят руками по щекам. — Прим. Лайфа) и говорят "иди работай", — сказал Гаев на заседании в Пресненском суде Москвы.

Свидетель утверждает, что спустя несколько секунд узнал в человеке, вышедшем из машины, заслуженного артиста России.