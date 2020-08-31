"Поговорили по-мужски". Дзюба и Соболев заявили, что конфликт исчерпан

Капитан сборной России Артём Дзюба сообщил, что у него с Александром Соболевым не было никакого конфликта.

— Конфликта между нами не было изначально. Мы созвонились с Сашей, но никто не извинялся. Поговорили по-мужски, и этот разговор останется между нами, — приводит слова Артёма пресс-служба сборной России. — Сейчас поздоровались, улыбнулись и друг другу желаем удачи на футбольном поле. Надеюсь, сегодня эта тема закроется раз и навсегда. Давайте говорить о качестве игры.

В свою очередь, Соболев также рассказал об инциденте с Дзюбой.

— Как говорил Артём, историю сильно раздули. У нас никакого конфликта не было. Мы созвонились, пообщались, по-мужски всё обсудили. Никто ни перед кем не должен был извиняться. Вопрос закрыт. Всё хорошо, — сказал форвард.