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"Поговорили по-мужски". Дзюба и Соболев заявили, что конфликт исчерпан

Футболисты сборной России высказались о конфликте, который произошёл между ними во время матча "Спартак" — "Зенит".

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Фото © Пресс-служба сборной России

Капитан сборной России Артём Дзюба сообщил, что у него с Александром Соболевым не было никакого конфликта.

Конфликта между нами не было изначально. Мы созвонились с Сашей, но никто не извинялся. Поговорили по-мужски, и этот разговор останется между нами, — приводит слова Артёма пресс-служба сборной России. — Сейчас поздоровались, улыбнулись и друг другу желаем удачи на футбольном поле. Надеюсь, сегодня эта тема закроется раз и навсегда. Давайте говорить о качестве игры.

В свою очередь, Соболев также рассказал об инциденте с Дзюбой.

Как говорил Артём, историю сильно раздули. У нас никакого конфликта не было. Мы созвонились, пообщались, по-мужски всё обсудили. Никто ни перед кем не должен был извиняться. Вопрос закрыт. Всё хорошо, — сказал форвард.

Напомним, что сборная России сыграет в Лиге наций с Сербией в Москве (3 сентября), а также с Венгрией в Будапеште (6 сентября).

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