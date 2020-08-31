Вагнер Лав феерит в Казахстане, Месси ждут в "МанСити", а Головин получил травму. Главное из мира футбола

Голы Вагнера Лава. И что же теперь думает ЦСКА?

В трансферный период Вагнера Лава хотел взять ЦСКА, но клуб в последний момент отказался от этой идеи. Форварду уже 36, а задачи у армейцев высокие. В итоге бразилец оказался в казахстанском "Кайрате", где... начал активно забивать.

Уже в дебютном для себя матче 18 августа он сделал результативную передачу, 27 августа в отборе Лиги Европы оформил дубль в ворота "Ноя", а спустя три дня забил два гола в матче с "Ордабасы" в чемпионате Казахстана. Интересно, ЦСКА уже кусает локти?

Я очень счастлив, что я забил эти голы после длительного периода и помог моим партнёрам на поле. Сейчас наша задача — быстрее восстановиться, потому что у нас впереди важная игра в чемпионате. Мы хотим побеждать в каждом матче и следовать по нашему пути Вагнер Лав Форвард "Кайрата"

Будущее Месси

Уже несколько недель все активно обсуждают уход Лео Месси из "Барселоны". Зарубежные СМИ уверяют, что аргентинец окажется в "Манчестер Сити" у хорошо знакомого ему Пепа Гвардиолы. Но самое интересное, что сумма трансфера составит около 750 млн евро: "МанСити" готов заплатить Месси 500 млн евро за пять лет, но и это не всё. Месси были предложены подъёмные в размере 250 млн евро.

При этом Лео три года будет выступать в "МанСити", а затем его отдадут в аренду в "Нью-Йорк Сити", который принадлежит владельцу английского клуба.

И, кстати, Месси уже не приехал на медосмотр "Барселоны". Ждём его в АПЛ?

Главное из российского футбола

Это свершилось — Алексей Миранчук покинул "Локомотив" и стал игроком "Аталанты". После матча с "Зенитом" он попрощался с фанатами и поблагодарил клуб и тренеров. И даже не смог сдержать слёз. Ведь он является воспитанником клуба, и, как сам сказал форвард, в "Локомотиве" он стал мужчиной.

«Настало время пойти за мечтой» 🌟



Обращение Лёши Миранчука к болельщикам 🎥 pic.twitter.com/sWI44eEFev — «Локомотив» (@fclokomotiv) August 30, 2020

На перерыв Российская премьер-лига уходит с лидером "Спартаком". В первую тройку также входят "Зенит" и "Сочи". Правда, у действующего чемпиона страны есть ряд проблем. Предстоящая пауза может сыграть на руку команде Сергея Семака.

А первая тренерская отставка может произойти в "Краснодаре". У Мурада Мусаева не всё получается в новом сезоне, фанаты бунтуют.

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Травма Головина

Игрок "Монако" Александр Головин получил травму в самом начале матча второго тура Лиги 1. Предварительный диагноз — растяжение задней поверхности бедра, которое помешает ему приехать в расположение сборной.

В то же время стало ясно, что не сможет помочь сборной в сентябрьских играх получивший травму Александр Головин.



31 августа подопечные Станислава Черчесова проведут в Новогорске очередную тренировку, начало в 11:30. — Сборная России (@TeamRussia) August 30, 2020

Обиднее ещё и из-за того, что Головин хорошо начал сезон — в первом туре отдал голевую передачу. Желаем ему скорейшего выздоровления!