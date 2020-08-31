Лукашенко освободил от должности посла Белоруссии в Испании

Посол Белоруссии в Испании Павел Пустовой освобождён от должности и лишён дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса в связи с "ненадлежащим исполнением должностных обязанностей". Соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко, сообщает БелТА.
Пустовой, согласно документу, также лишается должности постоянного представителя государства при Всемирной туристической организации.
Стоит отметить, что ранее Пустовой выступил в пользу пересчёта голосов, отданных на президентских выборах в Белоруссии.
Лукашенко и другие. Латвия, Эстония и Литва внесли в чёрный список 30 белорусских чиновниковСанкции коснулись официальных лиц, которые, по мнению властей этих стран, "организовали и поддержали фальсификацию выборов" и "насильственное подавление мирных протестов".
Ранее Лайф рассказывал, что посол Белоруссии в Словакии подал заявление об отставке после того, как поддержал соотечественников, протестующих против результатов президентских выборов.