Лукашенко освободил от должности посла Белоруссии в Испании

Лукашенко и другие. Латвия, Эстония и Литва внесли в чёрный список 30 белорусских чиновников Санкции коснулись официальных лиц, которые, по мнению властей этих стран, "организовали и поддержали фальсификацию выборов" и "насильственное подавление мирных протестов".