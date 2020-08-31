В Минске десятки женщин вновь выстроились в "цепь солидарности" в окружении сотрудников милиции и ОМОНа

В белорусской столице прошла очередная несанкционированная акция с участием женщин. Как сообщает РИА "Новости", несколько десятков человек выстроились в живую "цепь солидарности" в центре Минска.

Уточняется, что женщины, поддерживающие оппозицию республики, сначала выстроились в цепочку у костёла святого Симеона и святой Елены. На месте также находились сотрудники милиции, которые просили собравшихся разойтись, так как они, как утверждают правоохранители, нарушают закон. Позже также подошёл ОМОН.

Стоит отметить, что из костёла к женщинам вышли священник и прихожане, участницы акции вместе с ними прошли вокруг здания и вернулись в цепочку. После этого участницы акции вышли на площадь Независимости, которую в тот момент уже покинули сотрудники ОМОНа. Собравшимся продолжали напоминать, что их мероприятие не санкционировано и они могут понести за это ответственность, согласно законодательству Белоруссии.

Как сообщается, женщины читали стихи, аплодировали, а после этого начали расходиться. Вся акция длилась не более полутора часов.