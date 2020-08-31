"Мы продолжаем бороться". Оппозиция в Белоруссии объявила о создании новой партии

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова и политик Виктор Бабарико записали видеообращение, в котором объявили о создании новой партии в стране, которая получит название "Вместе".

— Я, Мария Колесникова, и члены штаба Виктора Бабарико сегодня объявляем о создании политической партии "Вместе", — отметила Колесникова.

По её словам, в ближайшее время будут направлены все необходимые для регистрации документы. Колесникова подчеркнула, что тем самым в Белоруссии создаётся "новое, сознательное" общество.

— Страна находится в политическом и социально-экономическом кризисе, и мы вместе знаем, как из этого кризиса выйти. Сотни и тысячи белорусов, талантливых профессионалов, готовы брать на себя ответственность и строить вместе новую Беларусь, — добавила Колесникова.