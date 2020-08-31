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"Мы продолжаем бороться". Оппозиция в Белоруссии объявила о создании новой партии

Отмечается, что тем самым появится "новое, сознательное белорусское общество".

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Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова и политик Виктор Бабарико записали видеообращение, в котором объявили о создании новой партии в стране, которая получит название "Вместе".

Я, Мария Колесникова, и члены штаба Виктора Бабарико сегодня объявляем о создании политической партии "Вместе", — отметила Колесникова.

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Также оппозиционеры обратились к силовикам с призывом "разобраться со всеми преступлениями".

По её словам, в ближайшее время будут направлены все необходимые для регистрации документы. Колесникова подчеркнула, что тем самым в Белоруссии создаётся "новое, сознательное" общество.

Страна находится в политическом и социально-экономическом кризисе, и мы вместе знаем, как из этого кризиса выйти. Сотни и тысячи белорусов, талантливых профессионалов, готовы брать на себя ответственность и строить вместе новую Беларусь, — добавила Колесникова.

Бабарико в свою очередь отметил, что, несмотря на поражение на президентских выборах, оппозиция "продолжает бороться".

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