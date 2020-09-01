"Не хочу, чтобы страну порезали на куски". Лукашенко заявил, что власть его не беспокоит

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о ситуации в стране, заявил, что его не беспокоит власть. Президент просто не хочет, чтобы "альтернативные силы" порезали республику на куски, передаёт БелТА.

— Как бы ни складывалась ситуация, мы вынуждены проводить многовекторную политику, — заявил политик журналистам.

Лукашенко также заверил, что гражданской войны в Белоруссии не будет.