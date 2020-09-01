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"Не хочу, чтобы страну порезали на куски". Лукашенко заявил, что власть его не беспокоит

Политик пообещал, что гражданской войны не случится.

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Фото © EPA / ТАСС

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о ситуации в стране, заявил, что его не беспокоит власть. Президент просто не хочет, чтобы "альтернативные силы" порезали республику на куски, передаёт БелТА.

Как бы ни складывалась ситуация, мы вынуждены проводить многовекторную политику, — заявил политик журналистам.

Лукашенко также заверил, что гражданской войны в Белоруссии не будет.

Лавров считает, что конституционная реформа в Белоруссии поможет урегулировать ситуацию

Глава российского МИД отметил, что к работе над основным законом страны должны быть привлечены представители гражданского общества.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные акции протеста и беспорядки, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны.

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