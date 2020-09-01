В ООН заявили о 450 случаях пыток в Белоруссии

Эксперты ООН в области прав человека заявили, что им известно о 450 случаях пыток и жестокого обращения с задержанными участниками протестов в Белоруссии. Об этом сообщается в пресс-релизе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в котором также содержится ссылка на заявление, подписанное 13 экспертами.

— Эксперты заявили, что им известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с гражданами, лишёнными свободы после спорных выборов 9 августа, приведших к массовым протестам и арестам, — говорится в документе.

В УВКПЧ подчеркнули, что большинство пропавших без вести уже найдены, однако местоположение и состояние здоровья по крайней мере шести человек остаются неизвестны. Кроме того, отмечается, что есть сведения о "насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное".

Авторы заявления призвали власти Белоруссии "немедленно прекратить все нарушения прав человека и положить конец атмосфере безнаказанности", а также привлечь виновных к ответственности и обеспечить компенсацию жертвам и семьям.

Заявление подписано 13 экспертами, в числе которых спецдокладчик ООН по вопросу о пытках Нильс Мальцер, занимающиеся защитой прав на свободу мнений — Ирэне Кхан, свободой собраний — Клеман Ньялетсосси Вуль, положением в области прав человека в Белоруссии — Анаис Марин, и члены двух рабочих групп ООН — по насильственным исчезновениям и по произвольным задержаниям.