От Бреста до Владивостока. Лукашенко заявил о "едином Отечестве" белорусов и россиян

— Зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом (России. — Прим. Лайфа) уже сделали эти выводы. И, что бы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня, — подчеркнул Лукашенко.