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От Бреста до Владивостока. Лукашенко заявил о "едином Отечестве" белорусов и россиян

Он также отметил, что две страны связывают тесные производственные отношения.

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Фото © ТАСС / ANDREI STASEVICH / BELTA / POOL

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы и россияне сохранят единое "Отечество от Бреста до Владивостока". Об этом сообщает БелТА.

Зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом (России. — Прим. Лайфа) уже сделали эти выводы. И, что бы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня, — подчеркнул Лукашенко.

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Накануне лидеры провели телефонный разговор.

Он также отметил, что Белоруссию и РФ связывают в том числе тесные кооперационные, производственные отношения.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что в случае прихода к власти альтернативных сил начнётся резня. Президент Белоруссии подчеркнул, что лепил страну "на обломках империи" и не хочет, чтобы теперь её порезали на куски. По словам политика, его поддерживают "миллионы людей".

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