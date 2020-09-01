Лавров ответил на заявления западных стран по ситуации с Навальным

Звучащие в странах Запада обвинения в отсутствии в России расследования ситуации с госпитализацией Алексея Навального не соответствуют действительности. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.

Министр иностранных дел РФ отметил, что немецкие врачи пока не передали Москве информацию о том, что именно произошло с блогером.

— Нас обвиняют в том, что мы не расследуем эту ситуацию. Это неправда. Начиная с того же дня, когда это всё произошло, наше МВД запустило доследственную проверку, а следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло, — пояснил дипломат.

Лавров отметил, что в российской больнице Навальный пролежал чуть более суток, а в Берлине находится уже более недели.

— Немецкие врачи тоже никакой информации не дают. Значит, требуется дополнительное время, но к ним почему-то никто никаких требований не выдвигает, не осуждает их за то, что они пытаются скрыть истину, — сказал глава МИД России.