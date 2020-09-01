Лавров ответил на заявления западных стран по ситуации с Навальным

Звучащие в странах Запада обвинения в отсутствии в России расследования ситуации с госпитализацией Алексея Навального не соответствуют действительности. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.
Министр иностранных дел РФ отметил, что немецкие врачи пока не передали Москве информацию о том, что именно произошло с блогером.
— Нас обвиняют в том, что мы не расследуем эту ситуацию. Это неправда. Начиная с того же дня, когда это всё произошло, наше МВД запустило доследственную проверку, а следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло, — пояснил дипломат.
Иностранцы отметили в соцсетях профессионализм российских врачей при спасении жизни НавальногоПользователи Сети отметили, что медики предоставили обществу и коллегам из Германии все данные по лечению блогера, в то время как немецкая сторона не спешит раскрывать суть своего лечения.
Лавров отметил, что в российской больнице Навальный пролежал чуть более суток, а в Берлине находится уже более недели.
— Немецкие врачи тоже никакой информации не дают. Значит, требуется дополнительное время, но к ним почему-то никто никаких требований не выдвигает, не осуждает их за то, что они пытаются скрыть истину, — сказал глава МИД России.
Напомним, блогер поступил в больницу прямо с борта самолёта Томск — Москва, где он почувствовал себя плохо. Была совершена экстренная посадка. Изначально врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. В тот же день из Германии прибыла группа медиков, которые только на следующее утро забрали Навального и доставили в берлинскую клинику "Шарите". На днях там заявили, что в организме блогера обнаружили следы интоксикации. На данный момент пациент остаётся в коме.