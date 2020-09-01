Путину предложили сыграть в "танчики" со школьниками. Президент ответил, что не против киберспорта

Президент России Владимир Путин во время всероссийского открытого урока в режиме видеосвязи заявил, что не против введения в школах соревнований по киберспорту.

Поводом поговорить на эту тему стал вопрос от школьника, который сказал, что увлечён игрой в "танчики", но учителя считают это несерьёзным. Поэтому, как он считает, было бы здорово, чтобы с разрешения президента в РФ прошёл турнир по киберспорту.

— Лучше поставить этот процесс на правильные рельсы и правильно организовать. Всячески постараюсь сделать так, чтобы и в школах киберспорт был представлен наилучшим образом, — сказал президент.

Ведущая эфира предложила организовать турнир в "танчики" с президентом.

— Думаю, я бы уступил, — ответил президент, говоря о школьнике, с которым мог бы соревноваться в игре.

Глава государства также отметил, что российские киберспорстсмены могли бы участвовать и в международных соревнованиях.

Путин напомнил, что в РФ с 2016 года легализована сфера киберспорта. Как сказал президент, в стране создана федерация по киберспорту и проводятся соревнования.