Путин рассказал, когда в детские лагеря смогут приезжать школьники из других регионов

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в России постепенно открываются образовательные детские центры и организации отдыха для школьников из других регионов. Соответствующий вопрос российскому лидеру задала одна из учениц.

— В этом году в крупных центрах отдыхают и учатся только местные ребята. Как крымчане и севастопольцы — в "Артеке" в основном. Но мы постепенно открываем центры. Вот центр "Сириус" начнёт принимать детей из других регионов. Так будет и в других, — сказал Путин.

Глава РФ отметил, что всё должно происходить в соответствии с требованиями санитарных врачей. Он также выразил надежду, что до конца года школьники из разных регионов смогут побывать в крупнейших образовательных центрах РФ.

Напомним, ранее Владимир Путин во время проведения всероссийского открытого урока в режиме видеосвязи поздравил школьников, студентов и всех, кто начинает учебный год, с Днём знаний. Российский лидер пожелал успехов всем учащимся. Он также отметил, что в этом году эмоции от праздника ещё острее.