Путин поздравил с 1 Сентября школьников и студентов во время всероссийского открытого урока

Глава государства отметил, что в этом году эмоции от праздника ещё острее.

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Президент России Владимир Путин во время проведения всероссийского открытого урока в режиме видеосвязи поздравил школьников, студентов и всех, кто начинает учебный год, с Днём знаний и пожелал успехов, в первую очередь первоклассникам.

— Сейчас школа, вся система образования возвращается к привычной работе, к живому непосредственному общению учеников друг с другом и учителями. И такое возвращение — это большое событие и большая радость, — сказал российский лидер.

Он отметил, что в этом году эмоции от 1 Сентября острее, так как за время дистанционного обучения в весенние месяцы ученики почувствовали, как сильно скучают по школе и обычным урокам. Путин, однако, подчеркнул, что некоторые ограничения останутся, и попросил всех их соблюдать, чтобы защитить себя и здоровье тех, кто рядом.