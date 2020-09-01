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"На седьмом небе от счастья". Эд Ширан стал отцом

Музыкант рассказал о пополнении в семье в первом за несколько месяцев посте в Instagram.

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Фото © PA Wire / PA Images

Музыкант Эд Ширан стал отцом. Певец признался, что на прошлой неделе супруга Черри родила дочь.

Девочку назвали Лира Антарктика.

Мы полностью влюблены в неё. И мама, и малышка чувствуют себя прекрасно, и мы находимся на седьмом небе от счастья, — подписал исполнитель фотографию с пледом и детскими носочками.

Эд Ширан заявил о приостановке сольной карьеры

18-месячный отпуск исполнитель собирается уделить своей семье и в частности жене Черри.

Напомним, Ширан тайно женился на подруге детства Черри Сиборн в канун Рождества в 2018 году. Торжество прошло в английском графстве Суффолк.

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