"На седьмом небе от счастья". Эд Ширан стал отцом

Музыкант Эд Ширан стал отцом. Певец признался, что на прошлой неделе супруга Черри родила дочь.
Девочку назвали Лира Антарктика.
— Мы полностью влюблены в неё. И мама, и малышка чувствуют себя прекрасно, и мы находимся на седьмом небе от счастья, — подписал исполнитель фотографию с пледом и детскими носочками.
Эд Ширан заявил о приостановке сольной карьеры18-месячный отпуск исполнитель собирается уделить своей семье и в частности жене Черри.
Напомним, Ширан тайно женился на подруге детства Черри Сиборн в канун Рождества в 2018 году. Торжество прошло в английском графстве Суффолк.