Хулиганы и прилежные ученики. Известные петербуржцы рассказали, какими были в школьные годы

В День знаний, который отмечается во всех учебных заведениях первого сентября, известные жители Санкт-Петербурга, артисты и политики, поделились своими воспоминаниями о школе. Их рассказы собрала газета "Петербургский дневник".

Депутат Госдумы Виталий Милонов отметил, что для него школьные годы были чудесными. Его мама работала завучем в учреждении, где он учился, поэтому хулиганить особо не удавалось. Зато Милонов освоил профессию гида-переводчика.

— Английский язык был моим любимым предметом, в годы учёбы я освоил профессию гида-переводчика. Честно могу сказать, что мне нравилось всё, кроме уроков химии. Как-то у меня не пошла дружба с этим предметом, не нравился он мне. А вот с историей — всё наоборот! Хулиганом я точно не был, поскольку в школе была серьёзная дисциплина — настоящее советское партийное воспитание, — рассказал депутат.

А у представителей творческих профессий с дисциплиной было хуже. Так, например, один из основателей группы Billy's Band, Билли Новак, рассказал, что его дневник, который сохранился до сих пор, всегда пестрил замечаниями, да и особых тёплых чувств к школе у него не осталось.

— Мне очень не повезло со школой, учеником я был вялым, в школу мне ходить не нравилось. Полный набор — насилие, террор, дедовщина, которые исходили от сверстников, ничего хорошего. Это самая настоящая школа жизни, а самое главное — никакой особой защиты со стороны учителей не было, — поделился музыкант, отметив, что поддерживает общение только с преподавателем русского языка.

Хулиганил в школьные годы и вокалист "Пикника" Эдмунд Шклярский, но проделки ему удавалось скрывать от родителей, подделывая подписи в дневнике. Он рассказал, что выводил учителей из себя, но, несмотря на это, в школе было много веселья.