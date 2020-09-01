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Одного из главарей ИГИЛ с планом подрывной деятельности задержали в Турции

Глава МВД страны поблагодарил силовиков.

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Фото © Pixabay

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил о задержании силами безопасности одного из лидеров террористической группировки ИГИЛ*.

Арестовали так называемого эмира террористической организации ИГИЛ в Турции. В ходе обыска у него нашли план подрывной деятельности, — написал он в Twitter.

При этом он не сообщил детали спецоперации, но поздравил и поблагодарил правоохранительные органы страны за проделанную работу.

ФСБ ликвидировала канал вербовки и финансирования террористов ИГИЛ. Опубликовано оперативное видео

По данным силовиков, один из жителей Татарстана также занимался переправкой граждан России и стран СНГ на территорию Сирии для их участия в вооружённом конфликте на стороне боевиков.

Ранее ФСБ задержала финансистов ИГИЛ в пяти регионах России. В ходе обысков у них нашли средства коммуникации и платёжные инструменты. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье "Содействие террористической деятельности".

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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