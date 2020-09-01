Одного из главарей ИГИЛ с планом подрывной деятельности задержали в Турции

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил о задержании силами безопасности одного из лидеров террористической группировки ИГИЛ*.
— Арестовали так называемого эмира террористической организации ИГИЛ в Турции. В ходе обыска у него нашли план подрывной деятельности, — написал он в Twitter.
При этом он не сообщил детали спецоперации, но поздравил и поблагодарил правоохранительные органы страны за проделанную работу.
ФСБ ликвидировала канал вербовки и финансирования террористов ИГИЛ. Опубликовано оперативное видеоПо данным силовиков, один из жителей Татарстана также занимался переправкой граждан России и стран СНГ на территорию Сирии для их участия в вооружённом конфликте на стороне боевиков.
Ранее ФСБ задержала финансистов ИГИЛ в пяти регионах России. В ходе обысков у них нашли средства коммуникации и платёжные инструменты. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье "Содействие террористической деятельности".
* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.