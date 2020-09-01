"Вылитый бройлер". Савченко взбудоражила Сеть фото с металлическими крыльями

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко поразила пользователей Сети фото, на котором она предстала с металлическими крыльями за спиной. Кадр, сделанный в украинском селе Мигия, она опубликовала в Facebook.





Пользователи сравнили Савченко с бройлером, а некоторые с особенно богатой фантазией даже соотнесли получившийся снимок с изображением на гербе РФ, выразив сожаление, что у Надежды "всего одна голова".

— Вылитый бройлер, — написал ещё один комментатор.



— Не взлетит, — добавил ещё один из пользователей.





Однако были и те, кто восхитился снимком экс-депутата Верховной рады, отметив её красоту.