Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко поразила пользователей Сети фото, на котором она предстала с металлическими крыльями за спиной. Кадр, сделанный в украинском селе Мигия, она опубликовала в Facebook.
Пользователи сравнили Савченко с бройлером, а некоторые с особенно богатой фантазией даже соотнесли получившийся снимок с изображением на гербе РФ, выразив сожаление, что у Надежды "всего одна голова".
— Вылитый бройлер, — написал ещё один комментатор.
Харьковский подельник террориста из Луцка общался с Надеждой СавченкоДома у мужчины нашли целый арсенал оружия.
— Не взлетит, — добавил ещё один из пользователей.
Однако были и те, кто восхитился снимком экс-депутата Верховной рады, отметив её красоту.
Напомним, ранее Надежда Савченко рассказала о преступном бизнесе бывшего президента Украины Петра Порошенко во время войны в Донбассе. По её словам, такие преступления во многих странах расцениваются как мародёрство. Савченко добавила, что более полная информация о преступной деятельности украинских властей представлена в книге "Пётр Пятый".