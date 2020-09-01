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"Вылитый бройлер". Савченко взбудоражила Сеть фото с металлическими крыльями

Некоторые пользователи сравнили снимок с изображением на гербе России.

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Фото © Facebook / Надiя Савченко

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко поразила пользователей Сети фото, на котором она предстала с металлическими крыльями за спиной. Кадр, сделанный в украинском селе Мигия, она опубликовала в Facebook.

Пользователи сравнили Савченко с бройлером, а некоторые с особенно богатой фантазией даже соотнесли получившийся снимок с изображением на гербе РФ, выразив сожаление, что у Надежды "всего одна голова".

Вылитый бройлер, — написал ещё один комментатор.

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Не взлетит, — добавил ещё один из пользователей.

Однако были и те, кто восхитился снимком экс-депутата Верховной рады, отметив её красоту.

Напомним, ранее Надежда Савченко рассказала о преступном бизнесе бывшего президента Украины Петра Порошенко во время войны в Донбассе. По её словам, такие преступления во многих странах расцениваются как мародёрство. Савченко добавила, что более полная информация о преступной деятельности украинских властей представлена в книге "Пётр Пятый".

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