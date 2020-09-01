В Госдуме назвали плюсы чередования очной и дистанционной форм обучения
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Некоторые предметы могут полностью перенести в онлайн.
В Госдуме считают, что очную и удалённую формы обучения в школах можно чередовать ради снижения числа случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает News.ru.
— Можно, к примеру, две недели заниматься в школе и одну — из дома. Или же перевести в онлайн-формат некоторые второстепенные предметы... пение и рисование, — рассказал изданию член Комитета Государственной думы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев.
Он отметил, что полностью дистанционная форма обучения не в силах заменить традиционную модель образования. Однако на фоне коронавируса их чередование представляется ему оптимальным вариантом.
В России за всё время число случаев коронавируса достигло 1 000 048. За прошедшие сутки CoViD-19 выявили у 4729 человек. Полностью выздоровело за последние 24 часа 6318 человек, а общее число пациентов, поборовших болезнь, достигло 815 705.