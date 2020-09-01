В Госдуме назвали плюсы чередования очной и дистанционной форм обучения

Некоторые предметы могут полностью перенести в онлайн.

В Госдуме считают, что очную и удалённую формы обучения в школах можно чередовать ради снижения числа случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает News.ru.

— Можно, к примеру, две недели заниматься в школе и одну — из дома. Или же перевести в онлайн-формат некоторые второстепенные предметы... пение и рисование, — рассказал изданию член Комитета Государственной думы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев.

Он отметил, что полностью дистанционная форма обучения не в силах заменить традиционную модель образования. Однако на фоне коронавируса их чередование представляется ему оптимальным вариантом.