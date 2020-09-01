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От "инсульта" не осталось и следа. Ефремов вприпрыжку отправился на судебное заседание — видео

Актёр, как всегда, проигнорировал вопросы журналистов.

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Видео © LIFE

Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в центре Москвы Михаил Ефремов отправился на очередное судебное заседание. Несмотря на сообщения о якобы перенесённом инсульте, артист очень бодр и резв.

До машины ФСИН, которая доставит актёра в Пресненский суд, Ефремов добежал из квартиры буквально вприпрыжку, игнорируя вопросы журналистов.

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Актёр добавил, что если бы не было адвокатов, то не было бы и суда.

Напомним, Михаил Ефремов попал в больницу 11 августа. Его госпитализировали прямо из зала суда. Позже адвокат артиста заявил, что у Ефремова случился инсульт, и назвал моральными уродами тех, кто ему не верит. Лайф уличил правозащитника во лжи: распространённая им информация о том, что актёр перенёс инсульт, оказалась неправдой.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент столкновения актёр был пьян, также в его крови и авто нашли следы наркотиков. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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