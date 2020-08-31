"Ещё раз — и в СИЗО". Ефремов объяснил, почему не общался с семьёй Захаровых

Михаил Ефремов в зале суда объяснил, почему не стал разговаривать с семьёй погибшего в ДТП Сергея Захарова. По его словам, помешал ему это сделать домашний арест, под которым актёр находится с 9 июня.
— Я был под домашним арестом и не мог этого делать. Ответить Виталию (старшему сыну погибшего. — Прим. Лайфа) я не смог, потому что был большой скандал после того, как я сделал первое видеообращение. Мне сказали, если ещё раз обращусь, то пойду в СИЗО, — сказал актёр.
Ефремов добавил, что считает семью Захаровых простыми и хорошими людьми, а то, что сейчас происходит, — дело рук адвокатов, которые что-то тут "замутили". Если бы не адвокаты, то и не было бы суда, считает актёр.
Ефремов в ходе экспертизы рассказал о систематическом употреблении наркотиковПри этом в суде актёр заявил, что не принимал запрещённых веществ.
На сегодняшнем заседании Михаил Ефремов поругался с адвокатами потерпевшей стороны и заявил, что хочет подпортить им жизнь. После этого он воспользовался 51-й статьёй конституции, чтобы не отвечать на их вопросы. Также в зале суда актёр заявил, что никогда не садился пьяным за руль, и объяснил, почему признал вину сразу после ДТП.
Напомним, ДТП в центре Москвы с участием Ефремова произошло 8 июня поздно вечером. По словам очевидцев, в момент происшествия актёр был пьян. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Защита Ефремова настаивает на том, что за рулём в момент ДТП находился не он.
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