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"Я сидел на пассажирском, а вы пели". Ефремов заявил, что хочет "подпортить жизнь" адвокатам потерпевших

Он также добавил, что обратится к 51-й статье конституции.

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Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Михаил Ефремов воспользовался правом не свидетельствовать против себя. Об этом он сам заявил в зале Пресненского суда, где в эти минуты продолжается заседание по делу о смертельном ДТП с его участием.

Я помню, что сидел на пассажирском сиденье. А вы пели, — пошутил Ефремов, показав на адвоката потерпевших. — Я устал от хамства и просто хочу им всем немножко подпортить жизнь. Теперь на все их вопросы — 51-я статья конституции (никто не обязан свидетельствовать против себя самого. — Прим. Лайфа).

Ефремов предположил, что след на его шее мог появиться от удавки

Он отказался показать, как именно это произошло, сославшись на дороговизну своего съёмочного дня.

Ранее в ходе заседания актёр заявил, что никогда не садился пьяным за руль. Он также объяснил, почему признал вину сразу после ДТП, и разругался с адвокатом Добровинским.

Напомним, 8 июня внедорожник Михаила Ефремова Jeep Grand Cherokee столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил множество травм и через несколько часов после аварии умер на больничной койке. Защита Ефремова настаивает на том, что за рулём в момент ДТП находился не он.

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