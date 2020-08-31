"Я сидел на пассажирском, а вы пели". Ефремов заявил, что хочет "подпортить жизнь" адвокатам потерпевших

Михаил Ефремов воспользовался правом не свидетельствовать против себя. Об этом он сам заявил в зале Пресненского суда, где в эти минуты продолжается заседание по делу о смертельном ДТП с его участием.

— Я помню, что сидел на пассажирском сиденье. А вы пели, — пошутил Ефремов, показав на адвоката потерпевших. — Я устал от хамства и просто хочу им всем немножко подпортить жизнь. Теперь на все их вопросы — 51-я статья конституции (никто не обязан свидетельствовать против себя самого. — Прим. Лайфа).

Ранее в ходе заседания актёр заявил, что никогда не садился пьяным за руль. Он также объяснил, почему признал вину сразу после ДТП, и разругался с адвокатом Добровинским.