Ефремов предположил, что след на его шее мог появиться от удавки

Михаил Ефремов в ходе заседания в Пресненском суде Москвы заявил, что след на его шее, замеченный после ДТП в центре Москвы, мог появиться от удавки.
— У меня сильно болела голова и губа. Что это — не застёгнутый ремень или удавка сзади, — не знаю, я всё показывал следователю, это есть в материалах дела, — рассказал заслуженный артист России.
Ефремов признался, что "сильнее всего болела голова, грудина тоже болела".
— Меня поражало, почему я в таком виде сел за руль. У меня такого никогда не было. Я был в полной растерянности, — заявил актёр.
Адвокат потерпевшей стороны Ирина Хайруллина попросила Ефремова показать, как именно ремень или удавка могли оставить след на шее.
Судмедэксперты раскрыли происхождение багрового следа на шее ЕфремоваЭту ссадину заметили на артисте сразу после аварии.
— Слишком дорого стоит мой съёмочный день. Я не буду это показывать, — ответил подсудимый.
Напомним, 8 июня актёр выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил множество травм и через несколько часов после аварии умер в больнице.
"Я не виноват". Ефремов объяснил, почему признал вину за ДТП, а потом отказался от своих словВ зале Пресненского суда Москвы актёр даёт показания по резонансному делу.
Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Защита актёра настаивает на том, что во время аварии за рулём находился не Ефремов.