Ефремов предположил, что след на его шее мог появиться от удавки

Михаил Ефремов в ходе заседания в Пресненском суде Москвы заявил, что след на его шее, замеченный после ДТП в центре Москвы, мог появиться от удавки.

— У меня сильно болела голова и губа. Что это — не застёгнутый ремень или удавка сзади, — не знаю, я всё показывал следователю, это есть в материалах дела, — рассказал заслуженный артист России.

Ефремов признался, что "сильнее всего болела голова, грудина тоже болела".

— Меня поражало, почему я в таком виде сел за руль. У меня такого никогда не было. Я был в полной растерянности, — заявил актёр.

Адвокат потерпевшей стороны Ирина Хайруллина попросила Ефремова показать, как именно ремень или удавка могли оставить след на шее.

— Слишком дорого стоит мой съёмочный день. Я не буду это показывать, — ответил подсудимый.

Напомним, 8 июня актёр выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил множество травм и через несколько часов после аварии умер в больнице.