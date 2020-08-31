"Я не виноват". Ефремов объяснил, почему признал вину за ДТП, а потом отказался от своих слов

Актёр Михаил Ефремов заявил в суде, что на самом деле не виноват в смертельном ДТП, которое произошло в Москве 8 июня. А признание он сделал, не будучи в трезвом уме.

— Я признал вину в ДТП, потому что был с похмелья, был отравлен и из всех сайтов, ТВ, "утюгов" говорили, что я убийца и это сделал я, и в этом видео я говорю, что я виноват. Там я говорил, что я не виноват, там вырезан звук, и об этом сказала моя жена — звукорежиссёр, — заявил артист во время допроса в суде.

Ефремов добавил, что придя в себя, понял, что виноват, но только в пьянстве. А всю вину, "начиная с великой октябрьской революции", как выразился артист, он на себя брать не хочет.

— Для меня это трагедия, мне безумно неловко. У меня чувство вины развито, меня родители так воспитали, но слишком много белых пятен, — продолжил артист.

Напомним, 8 июня внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний через несколько часов после происшествия умер на больничной койке. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Кроме того, в крови актёра нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Защита Ефремова настаивает на том, что во время аварии артиста за рулём не было. Сегодня об этом говорили и свидетели стороны защиты.