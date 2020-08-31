"Выпил бутылку водки дома". В суде начался долгожданный допрос Ефремова по делу о ДТП

В Пресненском суде, где сегодня проходит заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, начался долгожданный допрос самого актёра. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.
Артист рассказал, что в роковой день начал выпивать с самого утра, однако про наркотики ничего не помнит.
— Я смутно этот день начинаю помнить — с пяти-шести часов вечера. Я в тот день выпил бутылку водки дома. Потом на такси искал пиво. Был ли я у кого-то, не помню. Может, я за карточкой полез в машину у паба. У меня там часто машина стоит. А может, я и не пользовался машиной в тот день, — рассказал он.
Ефремов заявил, что не понимает, откуда в его крови нашли наркотики. По словам актёра, у него были "вечеринки за три дня до этого", но тяги к таким средствам у него нет.
Актёр также подчеркнул, что его коллеги Иван Стебунов и Сергей Гармаш, которые в числе первых прибыли на место происшествия, не имеют к делу никакого отношения.
Ефремов отметил, что не помнит момент удара и начал приходить в себя только у следователя, однако не может сказать, предлагали ли ему адвоката. Артист сообщил, что на видео, предоставленном юристом пострадавшей стороны Александром Добровинским, он себя не узнаёт.
"Добросвинский". Ефремов на суде нашёл, как задеть известного адвокатаЗа это артист получил от судьи замечание.
Ефремов также ещё раз озвучил "последнюю просьбу" — сделать биологическую экспертизу машины.
Актёр заявил, что на самом деле не виноват, и объяснил, почему признал вину за ДТП, а потом отказался от слов.
Напомним, 8 июня внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний через несколько часов после умер на больничной койке. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Кроме того, в крови актёра нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Защита Ефремова настаивает на том, что во время аварии артиста за рулём не было.