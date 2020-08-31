"Выпил бутылку водки дома". В суде начался долгожданный допрос Ефремова по делу о ДТП

В Пресненском суде, где сегодня проходит заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, начался долгожданный допрос самого актёра. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.

Артист рассказал, что в роковой день начал выпивать с самого утра, однако про наркотики ничего не помнит.

— Я смутно этот день начинаю помнить — с пяти-шести часов вечера. Я в тот день выпил бутылку водки дома. Потом на такси искал пиво. Был ли я у кого-то, не помню. Может, я за карточкой полез в машину у паба. У меня там часто машина стоит. А может, я и не пользовался машиной в тот день, — рассказал он.

Ефремов заявил, что не понимает, откуда в его крови нашли наркотики. По словам актёра, у него были "вечеринки за три дня до этого", но тяги к таким средствам у него нет.

Актёр также подчеркнул, что его коллеги Иван Стебунов и Сергей Гармаш, которые в числе первых прибыли на место происшествия, не имеют к делу никакого отношения.

Ефремов отметил, что не помнит момент удара и начал приходить в себя только у следователя, однако не может сказать, предлагали ли ему адвоката. Артист сообщил, что на видео, предоставленном юристом пострадавшей стороны Александром Добровинским, он себя не узнаёт.

Ефремов также ещё раз озвучил "последнюю просьбу" — сделать биологическую экспертизу машины.

Актёр заявил, что на самом деле не виноват, и объяснил, почему признал вину за ДТП, а потом отказался от слов.