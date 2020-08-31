Ефремов в ходе экспертизы рассказал о систематическом употреблении наркотиков

Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в центре Москвы заслуженный артист России Михаил Ефремов систематически употребляет наркотики. Об этом говорится в материалах психолого-психиатрической экспертизы, отрывок из неё на заседании в Пресненском суде прочитала представитель потерпевшей стороны Ирина Хайруллина.

— В ходе экспертизы вы заявляете специалисту, что неоднократно и систематически употребляете наркотики, нам же говорите, что вы их не употребляете, — сказала юрист, попросив актёра пояснить несоответствие в показаниях.

Ефремов в ответ заявил, что ранее говорил так, "как было приятно психиатру". Артист не уточнил, что конкретно имеет в виду.

Напомним, 8 июня внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний через несколько часов после происшествия умер на больничной койке. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Кроме того, в крови актёра нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Защита Ефремова настаивает на том, что во время аварии артиста за рулём не было. Сегодня об этом говорили и свидетели стороны защиты.