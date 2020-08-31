Ефремов заявил, что за семь лет владения внедорожником ни разу не попадал в ДТП

Актёр Михаил Ефремов в Пресненском суде Москвы рассказал, что приобрёл внедорожник Jeep, на котором попал в роковое ДТП вечером 8 июня, в 2013 году. За семь лет, по словам артиста, он ни разу не становился участником аварий.
За пару недель до ДТП со смертельным исходом машина прошла техобслуживание.
— Там очень много электроники, они поменяли жидкости, колёса, — пояснил обвиняемый.
Стало известно о ещё одном пьяном ДТП с участием ЕфремоваПо словам очевидца, артист откупился от водителя авто, на которое совершил наезд.
Доступ к авто имели супруга Ефремова Софья Кругликова и его директор Татьяна. Иногда актёр, который с 18 лет за рулём, пользовался услугой "трезвый водитель". Бывало, что её заказывали для него официанты из паба, расположенного в 300 метрах от дома артиста.
Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло вечером 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм спустя несколько часов. На судебном процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент ДТП. Сам Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра этого ролика. На суде сын погибшего заявил, что ожидает максимального наказания для актёра. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.
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