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Ефремов заявил, что за семь лет владения внедорожником ни разу не попадал в ДТП

Ранее очевидец другой аварии рассказал, как осенью 2019 года артист подкупил водителя авто, на которое совершил наезд.

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Фото © EPA / SERGEI ILNITSKY / ТАСС

Актёр Михаил Ефремов в Пресненском суде Москвы рассказал, что приобрёл внедорожник Jeep, на котором попал в роковое ДТП вечером 8 июня, в 2013 году. За семь лет, по словам артиста, он ни разу не становился участником аварий.

За пару недель до ДТП со смертельным исходом машина прошла техобслуживание.

Там очень много электроники, они поменяли жидкости, колёса, — пояснил обвиняемый.

Стало известно о ещё одном пьяном ДТП с участием Ефремова

По словам очевидца, артист откупился от водителя авто, на которое совершил наезд.

Доступ к авто имели супруга Ефремова Софья Кругликова и его директор Татьяна. Иногда актёр, который с 18 лет за рулём, пользовался услугой "трезвый водитель". Бывало, что её заказывали для него официанты из паба, расположенного в 300 метрах от дома артиста.

Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло вечером 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм спустя несколько часов. На судебном процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент ДТП. Сам Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра этого ролика. На суде сын погибшего заявил, что ожидает максимального наказания для актёра. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

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