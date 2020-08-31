Ефремов заявил, что за семь лет владения внедорожником ни разу не попадал в ДТП

Актёр Михаил Ефремов в Пресненском суде Москвы рассказал, что приобрёл внедорожник Jeep, на котором попал в роковое ДТП вечером 8 июня, в 2013 году. За семь лет, по словам артиста, он ни разу не становился участником аварий.

За пару недель до ДТП со смертельным исходом машина прошла техобслуживание.

— Там очень много электроники, они поменяли жидкости, колёса, — пояснил обвиняемый.

Доступ к авто имели супруга Ефремова Софья Кругликова и его директор Татьяна. Иногда актёр, который с 18 лет за рулём, пользовался услугой "трезвый водитель". Бывало, что её заказывали для него официанты из паба, расположенного в 300 метрах от дома артиста.