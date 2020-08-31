"Может, кому-то отдал". Ефремов не исключает, что мог вообще не находиться в машине в момент аварии

Актёр Михаил Ефремов не исключает вероятность того, что в момент смертельного ДТП мог не находиться в своём автомобиле. Об этом он заявил в ходе заседания Пресненского суда.
— Не исключаю. Я не жадный человек, может, кому-то её отдал, — ответил актёр на соответствующий вопрос судьи.
Ефремов также рассказал, что помимо выпитой бутылки водки, о которой он рассказал ранее, в этот день употреблял пиво. При этом артист заявил, что в пабе, куда он заходил перед аварией, он купил еды, так как во время пандемии заведение работало только навынос и не продавало алкоголь.
"Я сидел на пассажирском, а вы пели". Ефремов заявил, что хочет "подпортить жизнь" адвокатам потерпевшихОн также добавил, что обратится к 51-й статье конституции.
Ранее в ходе заседания Ефремов заявил, что никогда не садился пьяным за руль. Он также объяснил, почему признал вину сразу после ДТП, и разругался с адвокатом Добровинским.
Напомним, 8 июня внедорожник Михаила Ефремова Jeep Grand Cherokee столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил множество травм и через несколько часов после аварии умер на больничной койке. Защита Ефремова настаивает на том, что за рулём в момент ДТП находился не он.
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