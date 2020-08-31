"Может, кому-то отдал". Ефремов не исключает, что мог вообще не находиться в машине в момент аварии

Актёр Михаил Ефремов не исключает вероятность того, что в момент смертельного ДТП мог не находиться в своём автомобиле. Об этом он заявил в ходе заседания Пресненского суда.

— Не исключаю. Я не жадный человек, может, кому-то её отдал, — ответил актёр на соответствующий вопрос судьи.

Ефремов также рассказал, что помимо выпитой бутылки водки, о которой он рассказал ранее, в этот день употреблял пиво. При этом артист заявил, что в пабе, куда он заходил перед аварией, он купил еды, так как во время пандемии заведение работало только навынос и не продавало алкоголь.