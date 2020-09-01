Разбивает сердца. Учёные предупредили о новой опасности коронавируса

Британские и итальянские учёные в ходе исследований выявили у части заразившихся коронавирусом людей синдром разбитого сердца. Такая патология напоминает острый инфаркт миокарда, при этом медики могут вылечить её. Результаты работы опубликованы в издании International Journal of Cardiology.

Специалисты пришли к выводу, что чаще всего синдром такоцубо проявляется у женщин старше 55 лет. При этом иногда он встречался и у пациентов-мужчин.

Врачи пояснили, что заболевание вызвано воспалительной реакцией в организме и выбросом адреналина в кровь. Причиной может быть и воздействие инфекции на сосуды, приводящее к дисфункции левого желудочка сердца.