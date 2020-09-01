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Разбивает сердца. Учёные предупредили о новой опасности коронавируса

У некоторых пациентов развился синдром такоцубо, который появляется при сильном стрессе и сопровождается сократимостью сердечной мышцы.

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Британские и итальянские учёные в ходе исследований выявили у части заразившихся коронавирусом людей синдром разбитого сердца. Такая патология напоминает острый инфаркт миокарда, при этом медики могут вылечить её. Результаты работы опубликованы в издании International Journal of Cardiology.

Специалисты пришли к выводу, что чаще всего синдром такоцубо проявляется у женщин старше 55 лет. При этом иногда он встречался и у пациентов-мужчин.

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Заболевание появляется из-за сильного стресса и сопровождается сократимостью сердечной мышцы.

Врачи пояснили, что заболевание вызвано воспалительной реакцией в организме и выбросом адреналина в кровь. Причиной может быть и воздействие инфекции на сосуды, приводящее к дисфункции левого желудочка сердца.

Ранее ВОЗ назвала страну, которая является примером в борьбе с коронавирусом.

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