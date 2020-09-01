Врач объяснила, как слишком синий экран смартфона разрушает глаза и сон

Синий свет, излучаемый экраном компьютера или гаджета, очень вредит глазам, поскольку в него входят волны света сразу нескольких различных спектров. Чтобы защитить зрение, рекомендуется использовать специальные очки. Об этом рассказала врач-офтальмолог Марина Царегородцева, передаёт "Прайм".

— Стоит воспользоваться компьютерными очками, которые нейтрализуют электромагнитное излучение, устраняют блики с поверхности дисплея, а также отсекают лучи избыточного фиолетового и синего спектра, — приводит её слова агентство.

Альтернативой, по утверждению врача, может стать установка специальных программ, которые регулируют яркость и "блокируют" синий цвет в тёмное время суток. Царегородцева отмечает, что воздействие синего света негативно сказывается на организме, поскольку нарушает выработку отвечающего за сон гормона мелатонина. Поэтому убирать, например, планшет из рук лучше за два-три часа до сна, иначе засыпать сложнее, а сам сон становится короче и тревожней.