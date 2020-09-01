Создатель Zoom разбогател на 4,2 миллиарда долларов за несколько часов

На фоне публикации квартальной отчётности сервиса видеоконференций Zoom акции компании значительно прибавили в цене — всего за несколько часов её основатель и директор Эрик Юань стал богаче на 4,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

— Zoom Video Communications сообщила о втором по величине всплеске продаж среди 100 компаний на Nasdaq в прошлом квартале, — говорится в публикации.

За отчётный период выручка компании выросла более чем в четыре раза, что превзошло прогнозы многих аналитиков. А её акции в ходе расширенных торгов в понедельник подросли более чем на 24%. Если тенденция продолжится, состояние Юаня превысит $20 миллиардов уже совсем скоро.

Журналисты отмечают, что Zoom стала одним из главных "бенефициаров" пандемии коронавируса, поскольку многие люди были вынуждены оставаться дома, но трудиться удалённо. Сейчас в активе Zoom — более 370 тысяч компаний-клиентов, что в пять раз больше, чем годом ранее. При этом 988 из них тратят на связь более 100 тысяч долларов в месяц.