Создатель Zoom разбогател на 4,2 миллиарда долларов за несколько часов

На фоне публикации квартальной отчётности сервиса видеоконференций Zoom акции компании значительно прибавили в цене — всего за несколько часов её основатель и директор Эрик Юань стал богаче на 4,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg.
Самые состоятельные люди мира во время пандемии разбогатели на $255 млрдБольше всего за этот период заработал основатель Facebook Марк Цукерберг.
— Zoom Video Communications сообщила о втором по величине всплеске продаж среди 100 компаний на Nasdaq в прошлом квартале, — говорится в публикации.
За отчётный период выручка компании выросла более чем в четыре раза, что превзошло прогнозы многих аналитиков. А её акции в ходе расширенных торгов в понедельник подросли более чем на 24%. Если тенденция продолжится, состояние Юаня превысит $20 миллиардов уже совсем скоро.
Журналисты отмечают, что Zoom стала одним из главных "бенефициаров" пандемии коронавируса, поскольку многие люди были вынуждены оставаться дома, но трудиться удалённо. Сейчас в активе Zoom — более 370 тысяч компаний-клиентов, что в пять раз больше, чем годом ранее. При этом 988 из них тратят на связь более 100 тысяч долларов в месяц.
Ранее Лайф сообщал, что бурный рост финансового состояния настиг другого миллиардера из США, Илона Маска, чьи накопления с начала года продолжали увеличиваться вслед за ростом акций компании Tesla. Это привело предпринимателя к третьему месту в списке самых богатых людей планеты.