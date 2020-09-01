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Регион
Опубликовано 1 сентября 2020, 05:48
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Первые в России линейки прошли в школах Камчатки — видео

За парты в этом году село более 3,8 тысячи первоклашек.

Видео © LIFE

Первым в России День знаний встретил Петропавловск-Камчатский. Там первоклассники и выпускники поучаствовали в торжественных линейках по случаю начала нового учебного года. Общее количество школьников в Камчатском крае превышает 36 тысяч.

Учителя в медицинских масках приветствовали учеников, родителям заходить в здания школ не разрешили. Те дети, кто учится не в первом и не в 11-м классах, встретили 1 Сентября в кабинетах. Несмотря на ограничения, День знаний прошёл празднично, ярко и пышно.

Роспотребнадзор предписал проводить школьные линейки только на открытом воздухе
Роспотребнадзор предписал проводить школьные линейки только на открытом воздухе

Накануне в Роспотребнадзоре объяснили, придётся ли школьникам носить маски на уроках.

"У нас этот праздник каждый день". Российские космонавты поздравили учащихся с Днём знаний
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Эмила Сидорова
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