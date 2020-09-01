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Первые в России линейки прошли в школах Камчатки — видео

За парты в этом году село более 3,8 тысячи первоклашек.

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Видео © LIFE

Первым в России День знаний встретил Петропавловск-Камчатский. Там первоклассники и выпускники поучаствовали в торжественных линейках по случаю начала нового учебного года. Общее количество школьников в Камчатском крае превышает 36 тысяч.

Учителя в медицинских масках приветствовали учеников, родителям заходить в здания школ не разрешили. Те дети, кто учится не в первом и не в 11-м классах, встретили 1 сентября в кабинетах. Несмотря на ограничения, День знаний прошёл празднично, ярко и пышно.

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А на случай ухудшения эпидемиологической ситуации необходимо предусмотреть возможность дистанционного обучения.

Накануне в Роспотребнадзоре объяснили, придётся ли школьникам носить маски на уроках.

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