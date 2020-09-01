Первые в России линейки прошли в школах Камчатки — видео

За парты в этом году село более 3,8 тысячи первоклашек.

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Первым в России День знаний встретил Петропавловск-Камчатский. Там первоклассники и выпускники поучаствовали в торжественных линейках по случаю начала нового учебного года. Общее количество школьников в Камчатском крае превышает 36 тысяч.

Учителя в медицинских масках приветствовали учеников, родителям заходить в здания школ не разрешили. Те дети, кто учится не в первом и не в 11-м классах, встретили 1 Сентября в кабинетах. Несмотря на ограничения, День знаний прошёл празднично, ярко и пышно.